Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Von Lkw angefahren

Ein Radfahrer ist am Mittwochvormittag in der Alleenstraße von einem Lkw angefahren und glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Kurz nach 9.15 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Lkw Volvo die Alleenstraße von der Stadtbrücke herkommend in Fahrtrichtung Steinengrabenstraße. Als er nach rechts in die Steinachstraße einbiegen wollte, übersah er einen 45-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg in die gleiche Richtung fuhr. Der Radfahrer stürzte durch die Kollision zu Boden. Die leichten Verletzungen, die er sich zugezogen hatte, wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. An seinem Fahrrad, bei dem es sich um eine Spezialanfertigung handelte, entstand Totalschaden in Höhe von 4.500 Euro. Der Sachschaden am Volvo fiel mit rund 100 Euro gering aus. (sm)

Tübingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme ist ein 52-Jähriger am Mittwochmittag auf der B 296 mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 12.40 Uhr war der Mann mit einem Fiat Ducato auf der Bundesstraße von Tübingen in Richtung Unterjesingen unterwegs. Etwa auf Höhe des Ammerhofs kam er mit dem Fahrzeug, das er zuvor bereits abgebremst hatte, nach rechts von der Fahrbahn ab. Der nicht mehr ansprechbare 52-Jährige wurde anschließend mit dem Notarzt und dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Sein 42 Jahre alter Mitfahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Sachschaden war nicht entstanden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die B 296 bis etwa 14.20 Uhr gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (rn)

Kusterdingen (TÜ): Heftig aufgefahren

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend auf der K 6907 zwischen Mähringen und Jettenburg ereignet hat. Ein 51-Jähriger war gegen 18.30 Uhr mit seinem Hyundai auf der Kreisstraße von Mähringen in Richtung Jettenburg unterwegs. Vor dem Kreisverkehr wollte er nach links in einen Feldweg einbiegen, musste jedoch aufgrund des Gegenverkehrs anhalten und warten. Eine nachfolgende 19-jährige Smart-Fahrerin hielt ebenfalls an. Eine hinter dem Smart fahrende 25-jährige Kia-Fahrerin reagierte zu spät und krachte mit so großer Wucht ins Heck des Smart, dass dieser noch auf den davorstehenden Hyundai aufgeschoben wurde. Bei der Kollision erlitten die Unfallverursacherin und die beiden Insassen im Smart leichte Verletzungen. Alle drei wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Kia und der Smart waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten. (cw)

Rottenburg-Seebronn (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen auf der L 361 zwischen der B 28 und Seebronn ereignet hat. Eine 25-Jährige war gegen 8.10 Uhr mit ihrem Seat von der Bundesstraße herkommend auf der Landesstraße unterwegs. Kurz vor Seebronn erkannte sie zu spät, dass ein vorausfahrender 41-Jähriger nach links in einen Feldweg einbiegen wollte und aufgrund des Gegenverkehrs mit seinem Renault warten musste. Mit großer Wucht krachte sie ins Heck des Renaults. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der Seat nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

