Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Diebstahl aus Auto auf Wanderparkplatz

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag (08.07.21) zwischen 18.20 Uhr und 19.05 Uhr auf unbekannte Weise die rechte hintere Fensterscheibe eines grauen Peugeot eingeschlagen. Der Wagen war auf einem Parkplatz zu einem Wanderweg an der Bergstraße abgestellt. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Täter eine Handtasche, in der sich neben mehreren Schlüsseln auch ein Portemonnaie mit drei Bankkarten befand. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Lengericher Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell