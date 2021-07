Polizei Steinfurt

POL-ST: Verunfalltes Motorrad

Steinfurt (ots)

Steinfurt, B54, AS Wettringen/ Wettringer Straße Samstag, 10. Juli 2021, 10:30 Uhr Zeugen meldeten bei der Polizei ein verunfalltes und offenbar herrenloses Motorrad an der B54 in der Anschlussstelle Wettringen in Fahrtrichtung Münster. Es befand sich vor der dortigen Leitplanke. An dem stark beschädigten Motorrad war kein Kennzeichen angebracht. Ein Fahrer war nicht vor Ort. Hinweise auf einen möglichen Hergang gab es zunächst nicht. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, um das Umfeld nach verunfallten Personen abzusuchen. Unterstützt wurde die Suche durch Kräfte der Feuerwehr. Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine womöglich verletzte Person im angrenzenden Feld befand. Die Absuche verlief ergebnislos. Ermittlungen zu dem verunfallten Motorrad führten letztlich zu einem 19-jährigen Steinfurter. Dieser gab gegenüber der Polizei an, das Motorrad gefahren zu sein und den Unfall verursacht zu haben. Er trug nur leichte Verletzungen davon. Das Motiv des Fahrers sich vom Unfallort zu entfernen und die näheren Umstände sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

