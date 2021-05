PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mountainbike aus Keller gestohlen +++Golfballautomat aufgebrochen +++ Mehrere geparkte Autos mutwillig beschädigt +++Motorradkontrolle +++ Unfälle mit Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Schreinerei gescheitert,

Taunusstein, Neuhof, Im Meisel, 21.05.2021 bis 29.05.2021,

(pl)Innerhalb der vergangenen Woche scheiterten unbekannte Täter bei Versuch, in die Büroräume einer Schreinerei in der Straße "Im Meisel" in Neuhof einzubrechen. Die Einbrecher hatten sich zwischen Freitag, dem 21.05.2021, und Samstag, dem 29.05.2021, an einem Fenster des Büros zu schaffen gemacht. Als dieses jedoch den Aufhebelversuchen standhielt, ergriffen die Täter unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweise nimmt die Bad Schwalbacher Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Hochwertiges Mountainbike aus Keller gestohlen, Eltville, Gutenbergstraße, Festgestellt: 30.05.2021, 14.20 Uhr,

(pl)Am Sonntagnachmittag wurde der Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Gutenbergstraße in Eltville festgestellt. Die Diebe verschafften sich durch die Tiefgarage Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten, drangen dort auf bislang unbekannte Weise in ein Kellerabteil ein und entwenden hieraus ein vom Geschädigten selbst zusammengebautes schwarzgraues Mountainbike von Grand Canyon. Das gestohlene Unikat hat einen Wert von rund 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Eltviller Polizei unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

3. Golfballautomat aufgebrochen - Münzgeld gestohlen, Idstein, Walsdorf, Idsteiner Straße, 29.05.2021 bis 30.05.2021,

(pl)Auf dem Golfplatz in der Idsteiner Straße in Walsdorf haben unbekannte Täter den Golfballautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag und Sonntag. Hinweise nimmt die Idsteiner Polizei unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Mehrere geparkte Autos im Bereich von Idstein beschädigt, Bereich Idstein, 27.05.2021 bis 29.05.2021,

(pl)Zwischen Donnerstag und Samstag wurden im Bereich von Idstein mehrere geparkte Autos mutwillig beschädigt. In der Nacht zum Donnerstag hatten es Vandalen auf ein in der Straße "Im Hinterlenzen" in Idstein abgestellten VW Golf abgesehen und beschädigten den Wagen durch Tritte und Kratzer. In der Straße "Am Hexenturm" in Idstein haben Unbekannte am Samstag, zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr, Klebstoff an der Motorhaube sowie der Seitenscheibe eines VW Beetles aufgetragen. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ein dritter Pkw wurde in der Straße "Am Erbsengarten" in Wörsdorf beschädigt. In diesem Fall schlugen die Täter die Heckscheibe eines geparkten BMW ein und verursachten hierdurch ebenfalls einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Idsteiner Polizei unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

5. Reifen zerstochen,

Geisenheim, Brentanostraße, 29.05.2021, 01.30 Uhr bis 14.00 Uhr,

(pl)In Geisenheim wurden am Samstag die Reifen eines geparkten Renault Twingo zerstochen. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug in der Nacht zum Samstag gegen 01.30 Uhr in der Brentanostraße abgestellt. Mittags gegen 14.00 Uhr musste sie dann die beschädigten Reifen feststellen. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

6. Motorradkontrolle,

Lorch, Schwalbacher Straße, 30.05.2021,

(pl)Am Sonntag hat der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Rheingau-Taunus in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt Lorch im Bereich der Schwalbacher Straße in Lorch Zweiradkontrollen durchgeführt. Bei schönem Wetter und viel Ausflugsverkehr wurden insgesamt 96 Fahrzeuge, davon 93 Zweiräder, kontrolliert und 34 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste Geschwindigkeit betrug 98 km/h bei erlaubten 50 Stundenkilometern. Für zwölf der angehaltenen Motorräder mussten Mängelanzeigen gefertigt werden. Hierbei handelte es sich jedoch um keine gravierenden Mängel, so dass keines der Fahrzeuge vor Ort stillgelegt werden musste.

7. Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer,

Eltville, Hattenheim, Leinpfad, 30.05.2021, 15.05 Uhr,

(pl)Auf dem Leinpfad im Bereich von Hattenheim sind am Sonntagnachmittag zwei 27 Jahre alte Fahrradfahrer zusammengestoßen. Die zwei Fahrradfahrer fuhren gegen 15.00 Uhr seitlich versetzt den Leinpfad von Hattenheim in Richtung Erbach entlang, als sie sich berührten und hierdurch zu Fall kamen. Die beiden Verletzten wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

8. Linienbus fährt auf Pkw auf - zwei verletzte Fahrgäste, Eltville, Rauenthal, Hauptstraße, 30.05.2021, 12.20 Uhr,

(pl)Bei einem Auffahrunfall auf der Hauptstraße in Rauenthal wurden am Sonntagmittag zwei Fahrgäste eines Linienbusses verletzt. Ein 70-jähriger Autofahrer war gegen 12.20 Uhr mit seinem Hyundai von der Martinsthaler Straße kommend auf der Hauptstraße unterwegs. Als er dann die abknickende Vorfahrtsstraße nach links verlassen wollte und aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs abbremsen musste, fuhr der Fahrer des dahinterfahrenden Linienbusses mit seinem Fahrzeug auf den abbremsenden Hyundai auf. Zwei Insassinnen des Busses wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell