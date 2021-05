PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 66-Jähriger angegriffen +++ Schranke mutwillig beschädigt +++ Pedelec gestohlen +++ Auto zerkratzt

Bad Schwalbach (ots)

1. 66-Jähriger angegriffen,

Idstein, Wörsdorf, Hohe Straße 27.05.2021, 20.20 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend wurde ein 66-jähriger Mann auf seinem Grundstück im Bereich der "Hohe Straße" in Wörsdorf von einem Jugendlichen angegriffen, welcher zuvor mit drei weiteren Personen unbefugt das Grundstück betreten hatte. Das Quartett, bestehend aus drei Jungen und einem Mädchen, hatte gegen 20.20 Uhr den Zaun des Grundstückes überstiegen, um zu dem Hühnermobilanhänger des 66-jährigen Geschädigten zu gelangen. Beim Überklettern des Zaunes wurde dieser beschädigt. Als der 66-Jährige dann zu der Personengruppe ging und diese ansprach, soll einer der Jugendlichen den Geschädigten angegriffen und getreten haben. Darüber hinaus sei er auch noch beleidigt worden. Der Angreifer und die weibliche Begleitung ergriffen im Anschluss mit ihrem vor dem Grundstück abgestellten Mini-Cooper die Flucht. Die beiden anderen Jungs waren bereits zuvor zu Fuß durchs Feld davongerannt. Nachdem der Geschädigte unmittelbar nach dem Angriff die Polizei verständigt hatte, konnte eine Streife bereits nur kurze Zeit später das beschriebene Fahrzeug auf einem Feldweg antreffen und die 18-jährige Fahrerin sowie ihren 17-jährigen Beifahrer, den mutmaßlichen Angreifer, einer Kontrolle unterziehen. Hierbei wurden bei dem 17-Jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Der 17-Jährige mutmaßliche Angreifer muss sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Schranke mutwillig beschädigt,

Eltville, Roßpfad, 27.05.2021, 20.55 Uhr,

(pl)Ein 31-jähriger Mann hat am Donnerstagabend die Ausfahrtsschranke eines Parkhauses im Roßpfad beschädigt und hierdurch einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro verursacht. Der 31-Jährige riss gegen 20.55 Uhr beim Verlassen des Einkaufszentrums die Schranke der Parkhausausfahrt aus der Verankerung und warf diese auf den Asphalt. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung Kiliansring. Ein Zeuge verständigte die Polizei und nahm die Verfolgung des Randalierers auf, bis eine Streife herangeführt werden konnte. Der erheblich alkoholisierte 31-Jährige wurde einer Kontrolle unterzogen und zur Dienststelle gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten aufgrund der hohen Alkoholisierung in Gewahrsam genommen.

3. Pedelec gestohlen,

Oestrich-Winkel, Winkel, Goethestraße, 27.05.2021, 07.30 Uhr bis 11.00 Uhr,

(pl)Diebe haben am Donnerstagvormittag, zwischen 07.30 Uhr und 11.00 Uhr, in der Goethestraße in Winkel ein schwarzes Pedelec im Wert von rund 3.000 Euro gestohlen. Das gestohlene Fahrrad von KTM, Modell Cento 10P5US, war mit einem Kettenschloss und einem Rahmenschloss gesichert. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Geparktes Auto zerkratzt,

Eltville, Weinhohle, 27.05.2021, 18.00 Uhr bis 18.25 Uhr,

(pl)Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weinhohle in Eltville wurde am frühen Donnerstagabend ein geparkter VW Touran zerkratzt. Der Pkw war zwischen 18.00 Uhr und 18.25 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Eltviller Polizei unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

