Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Zeugen gesucht! Unbekannter beleidigt und bespuckt 22-Jährige * Wer sah die Reifendiebe? * Wer kann weitere Hinweise auf Paketdiebe geben? * Unfallflucht mit zwei leichtverletzten Personen *

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugen gesucht: Unbekannter beleidigt und bespuckt 22-Jährige - Offenbach

(tl) Eine 22 Jahre alte Frau wurde am Dienstagnachmittag von einem bis dato unbekannten Mann beleidigt. Der etwa 40 Jahre alte, schlanke Mann soll auch in Richtung der Studentin gespuckt haben. Zugetragen hat sich der Vorfall in der Zeit von 15.30 bis 15.45 Uhr im Isenburgring, wo die junge Frau zu Fuß auf dem Gehweg der dortigen Grünanlage unterwegs war. Als sie an dem Mann, der sich im Bereich von Sitzbänken aufhielt, vorbeilief, begann dieser aus bislang unbekannten Gründen die Frau mit wüsten Pöbeleien zu beschimpfen und spuckte nach ihr. Der Unbekannte, der Deutsch mit russischem Akzent sprach, wird weiter beschrieben als etwa 1,90 Meter groß, hellhäutig mit kurzen dunklen Haaren. Er war bekleidet mit einer olivfarbenen Jacke, einer Sonnenbrille und einem blauen Mund-Nasen-Schutz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-5200 beim 2. Polizeirevier in Offenbach zu melden.

2. Wer sah die Reifendiebe? - Dietzenbach

(aa) Diebe drangen zwischen Samstagnachmittag und Montagabend auf das Gelände eines Autohauses in der Paul-Brass-Straße ein. Die Täter montierten von einem zum Verkauf stehenden Audi SQ8 die Reifen ab und verschwanden mit dem Komplettradsatz im Wert von etwa 8.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

1. Unfall: Rettungshubschrauber für verletzten Autofahrer - Freigericht

(aa) Ein Opel-Fahrer verunglückte am Dienstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, auf der Landesstraße 3202 und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Frankfurt geflogen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 33-Jährige aus Hasselroth gegen 15.20 Uhr die L 3202 in Richtung Somborn und kam mit seinem Astra auf gerader Strecke aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab. Die Polizei geht derzeit von einem Alleinunfall aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizeistation Gelnhausen zu melden.

2. Wer kann weitere Hinweise auf Paketdiebe geben? - Rodenbach

(tl) Die Polizei sucht derzeit nach zwei Langfingern, die am Dienstagmittag aus einem Zustellerfahrzeug mit BN-Kennzeichen ein Paket geklaut haben. Die beiden als männlich, etwa 1,65 Meter groß und 15 bis 16 Jahre alt beschriebenen Personen entwendeten das Paket gegen 14 Uhr in der Würzburger Straße 91 aus dem kurzfristig unbeaufsichtigten und unverschlossenen Fahrzeug. Anschließend machten sie sich in Richtung Buchbergstraße aus dem Staub. Einer der Täter wird ferner als kräftig beschrieben, mit dunklen Haaren und dunkelblauem Trainingsanzug. Der Komplize soll schlank und blond gewesen sein und eine schwarze Hose getragen haben. Wer weitere Hinweise zu dem Duo geben kann, möge sich bitte bei der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 melden.

3. "Getunte" Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen - Gelnhausen

(tl) Beamte der Verkehrsinspektion hielten am Dienstag, gegen 12.30 Uhr, im Bereich Gelnhausen einen Nissan an, nachdem ihnen dieser aufgrund seiner Fahrgeräusche aufgefallen war. Bei einer genaueren Überprüfung wurde dann festgestellt, dass an dem Auto die Abgasanlage nicht mehr der Serie entsprach und zudem die beiden Katalysatoren entfernt worden waren. Ferner entsprachen die vorderen Seitenscheiben nicht den Vorschriften und es war eine nicht genehmigte Unterflurbeleuchtung verbaut. Aufgrund dieser Tatsache wurde der Wagen für eine gutachterliche Untersuchung sichergestellt. Den 24-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren mit einem nicht unerheblichen Bußgeld. Außerdem dürften auf ihn Kosten hinsichtlich der Erlangung der Zulassung und der Rückrüstung in den Originalzustand zukommen. Im Weiteren stellten die Ordnungshüter bei zwei anderen Fahrzeugen ein Erlöschen der Betriebserlaubnis fest. Bei einem Pkw war nämlich die Blinkereinrichtung an der Front im Dauerbetrieb. "Dies stellt eine unzulässige technische Veränderung dar, da nach vorne dauerhaft nur weißes Licht betrieben werden darf" so Polizeihauptkommissar Klaus Preis. Bei einem weiteren Wagen war die rückwärtige Beleuchtung mit Folie zusätzlich abgedunkelt. Preis erläuterte: "Da hierdurch das Signal- beziehungsweise Leuchtbild für den nachfolgenden Verkehr erheblich verschlechtert wird, geht der Gesetzgeber hier von einer wesentlichen Verkehrsgefährdung aus. Dies hat ein Bußgeld von 90 Euro sowie einen Punkt in Flensburg zur Folge." Der Fahrer konnte die Folie vor Ort entfernen. Die Polizisten brachten zudem diverse Handy- und TÜV-Verstöße zur Anzeige. "Diejenigen, die solche technischen Veränderungen an ihren Fahrzeugen vornehmen, müssen wissen, dass dies keine Kavaliersdelikte sind. Oftmals ist damit auch eine potentielle Gefährdung verbunden - nicht nur für einen selbst, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer", resümiert Klaus Preis und stellt in dem Zusammenhang weitere Kontrollen in Aussicht.

4. Unfallflucht mit zwei leichtverletzten Personen - L 3196 / Birstein

(tl) Nach einem Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 3196 zwischen Untersotzbach und Birstein sucht die Polizei aktuell nach dem Unfallverursacher. Gegen 10.55 Uhr fuhr ein 24-Jähriger aus Nidda mit seinem blauen BMW, gefolgt von einem 50-Jährigen aus Birstein mit seinem grauen Mitsubishi, von Untersotzbach in Richtung Birstein. Vor dem BMW fuhr ein dunkler Audi A3, der kurz nach dem Ortsausgang plötzlich aus unbekanntem Grund bis zum Stillstand abbremste. Der Niddaer konnte dann zwar noch rechtzeitig bremsen, allerdings bemerkte der 50-Jährige dies offenbar zu spät und fuhr auf den BMW. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Beifahrerinnen des Niddaers, zwei 20- und 61-jährige Frauen aus Katholisch-Willenroth, leicht verletzt. Die 61-Jährige kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der unfallverursachende Audi setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Birstein fort, ohne sich um die anderen Unfallbeteiligten zu kümmern. Bei dem A3 soll es sich um ein älteres Modell gehandelt haben, möglicherweise mit MKK-Kennzeichen. Der männliche Beifahrer in dem Audi wurde beschrieben als groß, schlank und bekleidet mit einem weißen Oberteil. Zeugen, die Angaben zu dem Audi und den Insassen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

Offenbach, 05.05.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell