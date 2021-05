Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Blitzermeldung: Achten Sie bitte auf Ihr Tempo und damit auf sich!

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 18. Kalenderwoche 2021

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in dieser Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten und Gefahrenbereichen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

03.05.2021:

Hanau-Großauheim, Depotstraße, Höhe "Alter Kahler Weg" (Unfallschwerpunkt); B 459, Dreieich in Richtung Offenbach, vor dem Geisfeldkreisel (Unfallschwerpunkt);

04.05.2021:

Hanau-Großauheim, Depotstraße, Höhe "Alter Kahler Weg" (Unfallschwerpunkt); Offenbach, Bischofsheimer Weg, Höhe Seniorenwohnheim;

05.05.2021:

BAB 66, Fulda - Frankfurt, AS Bad Soden-Salmünster (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); L 2310 Mainhausen Richtung Stockstadt, zwischen B 45 und Hillerkreuzung (Unfallschwerpunkt); Obertshausen, Vogelsberger Straße, Höhe Seniorenwohnheim;

06.05.2021:

BAB 66, Fulda - Frankfurt, AS Bad Soden-Salmünster (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); B 486, Langen in Richtung Mörfelden, zwischen Langen und AS BAB 5 (Wildunfallstrecke); L 3333, Biebergemünd-Wirtheim, Frankfurter Straße (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

07.05.2021:

BAB 66, Fulda - Frankfurt, AS Bad Soden-Salmünster (Gefahrenbereich Geschwindigkeit);

08. und 09.05.2021:

BAB 66, Fulda - Frankfurt, AS Bad Soden-Salmünster (Gefahrenbereich Geschwindigkeit).

Offenbach, 03.05.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

