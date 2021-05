Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 02.05.2021

Sachbeschädigung an PKW - Hasselroth

Bereits am Donnerstag, 29.04.2021 gegen 22.45 Uhr stellte der Eigentümer eines im Sandweg in Hasselroth abgestellten PKW eine Sachbeschädigung fest. Auf dem Dach eines unter einem Carport geparkten Ford wurde kurz vor der Feststellungszeit ein brennender Gegenstand abgelegt, wodurch ein Sachschaden am Fahrzeugdach entstand. Die Schadenshöhe wurde auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt. Zur möglichen Tatzeit wurde von einem Zeugen ein etwa 65 Jahr alter Mann mit kurzen, grauen Haaren und hinkendem Gang auf dem Grundstück wahrgenommen. Dieser entfernte sich, nachdem er vom Zeugen angesprochen wurde, mit einem Fahrrad vom Grundstück. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 - 8270 entgegen.

