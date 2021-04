POL-OF: * Zeugen gesucht: Wer sah die Auseinandersetzung auf der Straße? * Wer flüchtete nach dem Unfall? * Wer sah den Unfall auf dem Baumarktparkplatz? *

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Autokennzeichen gestohlen - Offenbach/Bürgel

(as) Bislang unbekannte Täter entwendeten nach aktuellem Ermittlungsstand insgesamt 12 Autokennzeichen unter anderem in der Mühlheimer Straße, Brockmannstraße, Kettelerstraße und in der Straße "Im großen Ahl". Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 069 8098-5100 entgegen.

2. Wer sah die Auseinandersetzung auf der Straße? - Offenbach

(aa) Nach einer handfesten Auseinandersetzung unter drei Männern am Donnerstagmittag in der Bismarckstraße suchen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Zeugen. Die Beteiligten kennen sich wohl beruflich. Nach ersten Erkenntnissen trafen die Männer gegen 12.15 Uhr auf dem Gehweg in Höhe der Hausnummer 102 aufeinander. Sie gerieten in Streit, in dessen Verlauf der 39-Jährige die beiden anderen geschlagen haben soll. Während der 24-Jährige leichte Verletzungen erlitt, wurde der 49-Jährige stationär im Krankenhaus aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 8098-5200 zu melden.

3. Baustellendiebe machten Beute - Rodgau/Weiskirchen

(aa) Diebe waren am frühen Dienstag auf einer Baustelle im Fritz-Bauer-Ring zugange: Gegen 1.20 Uhr stahlen sie einen Mini-Bagger und zwei Rückplatten. Aus dem Rohbau stahlen sie Dämmmaterial und aus dem aufgehebelten Baucontainer diverses Werkzeug. Der Wert der Beute liegt bei mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Wände im Klostergarten wurden beschmiert - Seligenstadt

(aa) Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 20 und 7 Uhr, im Klostergarten die Wände mit grüner und schwarzer Farbe beschmiert. An vier Stellen stand zu lesen "STOP CORONA WAHN!". Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Main-Kinzig-Kreis

1. Mann zeigte sein Glied - Zeugensuche - Hanau

(as) Ein bislang unbekannter Mann kam Donnerstagmittag, gegen 13.15 Uhr, aus einem Gebüsch nahe den Bahngleisen, holte sein Glied heraus und präsentierte dieses mehrmals in Richtung einer Frau. Als diese den etwa 50 Jahre alten, untersetzten, 1,65 bis 1,70 Meter großen Mann anschrie, ergriff dieser fußläufig die Flucht über die Otto-Wels-Straße und anschließend in unbekannte Richtung. Er soll eine auffällige Gangart in Rückenlage gehabt haben. Er war mit einer braunen Lederjacke und einer dunklen Stoffhose bekleidet. Zeugenhinweise werden telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

2. Wer flüchtete nach dem Unfall? - Bruchköbel

(as) Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Mittwochabend, zwischen 17 und 17.30 Uhr, in der Waldseestraße ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 82-jähriger Fahrradfahrer den Parkplatz "Neuer Friedhof" aus Richtung der Schrebergartenanlage kommend in Fahrtrichtung Waldseestraße. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines dunklen Fahrzeugs mit dem Teilkennzeichen N-2929 hatte ihren Pkw zunächst innerhalb einer dort befindlichen Parklücke abgestellt. Von dort aus parkte sie rückwärts aus und kollidierte mit dem hinter ihr vorbeifahrenden Fahrradfahrer. Dieser kam zu Fall. Der Rentner begab sich zunächst noch selbstständig nach Hause, musste dann aber aufgrund einer Beckenverletzung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Unfallverursacherin flüchtete nach dem Zusammenstoß, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

3. Wer sah den Unfall auf dem Baumarktparkplatz? - Bad Soden-Salmünster

(fg) Für einen Schaden von rund 2.500 Euro dürfte ein etwa 35 Jahre alter Unbekannter, der am Dienstagnachmittag in einem grauen Wagen rückwärts auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes ausparkte, verantwortlich sein. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe suchen nun Zeugen, die das Ausparkmanöver gegen 16.15 Uhr beobachtet haben. Der Fahrer eines Audi Q3 gab an, dass der Lenker des grauen Wagens rückwärtsgefahren sei, ohne auf sein Auto zu achten. Er musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen und habe hierbei einen geparkten schwarzen Mercedes im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher sei dann einfach weitergefahren. Hinweise zum Unfallgeschehen auf dem Parkplatz in der Straße "Am Palmusacker" werden unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegengenommen.

Offenbach, 30.04.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

