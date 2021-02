Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 20 nahe der Anschlussstelle Greifswald

AVPR Grimmen (ots)

Am 11.02.2021 gegen 17:50 Uhr kam es auf der BAB 20 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 57- jähriger polnischer Staatsbürger mit seinem LKW Scania die linke Fahrspur der BAB 20 in Richtung Stettin. Vor dem LKW fuhr auf der rechten Fahrspur eine 50-jährige deutsche Staatsbürgerin aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald mit ihrem PKW BMW und davor ein 48-Jähriger aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit einem PKW Mercedes Benz. Vor der späteren Unfallstelle kam der LKW auf Grund der den Witterungsverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit (starker Schneefall)ins Schleudern, berührte den PKW BMW am linken Aussenspiegel und fuhr dann auf den PKW Mercedes Benz auf. Dieser wurde hierdurch in die Mittelschutzplanke gedrückt. In der Folge wurde der Mercedes-Fahrer, deutscher Staatsbürger, leicht verletzt. Der LKW und der PKW MB waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 40.000,00 Euro. Die BAB 20 wurde zur Bergung des Verletzten und zur Beräumung der Unfallstelle zweitweise voll gesperrt. Vor Ort waren die Kameraden der FFW Grimmen mit mehreren Fahrzeugen, ein Rettungswagen, zwei Fahrzeuge der Autobahnmeisterei Süderholz sowie drei Fahrzeuge des Autobahn-und Verkehrspolizeireviers Grimmen. Eine weitere Verkehrsbehinderung ereignete sich am heutigen Tag auf der BAB 20, Höhe Abfahrt Gützkow in Fahrtrichtung Lübeck. Gegen 20:40 Uhr kam ein polnischer LKW-Fahrer (Tanklastzug) auf Grund der vorherrschenden Witterungsverhältnisse (20 cm Neuschnee) beim Bremsvorgang ins Rutschen. In der Folge blieb der LKW quer in der Ausfahrt stehen und blockierte diese für ca. 1,5 Stunden. Durch den Einsatz von Streufahrzeugen der Autobahnmeisterei Malchow und einem Traktor konnte der LKW wieder auf die Fahrbahn gezogen und die Ausfahrt beräumt werden. Der LKW setzte die Fahrt fort. Es gab keine Personen- bzw. Sachschäden. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

