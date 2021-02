Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Nebengebäudes in Löcknitz- hoher Schaden

PHR Pasewalk (ots)

Am 10.02.2021 gegen 18:00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle LK VG über ein Feuer in Löcknitz im Siedlerweg informiert. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ist aus bislang ungeklärter Ursache eine Garage, welche direkt an ein Mehrfamilienhaus grenzt, in Brand geraten. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers befand sich eine Personen im Wohnhaus. Als sie gesehen hat, dass aus dem Dach des Nebengebäudes Rauch aufsteigt, verständigte sie sofort die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Löcknitz, Plöwen, Rothenklempenow, Brüssow und Boock wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt. Sie waren mit zehn Fahrzeugen und 52 Kameraden schnell vor Ort und begannen sofort mit den Löscharbeiten. Es konnte ein Übergreifen der Flammen auf das ca.10m entfernt stehende Wohnhaus verhindern werden. Der Brand war gegen 19:30 Uhr unter Kontrolle. Das massiv gemauerte Gebäude (Maße 9,00m x 10,00m) und ein abgestellter PKW brannten hingegen komplett aus. Das direkt an das Mehrzweckgebäude angebaute Nebengebäude des Nachbarn erlitt zwar keinen Brandschaden; ein durch die Löscharbeiten entstandener Wasserschaden kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Nach vorläufiger Schätzung beträgt der entstandene Sachschaden etwa 120.000 Euro.Es wurden keine Personen verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Zur Untersuchung der genauen Brandursache wird ein Brandursachenermittler bei der zuständigen Staatsanwaltschaft beantragt, um die weiteren polizeilichen Ermittlungen am 11.02.2021 zu unterstützen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

