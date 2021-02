Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Überschwemmung in Folge eines Wasserrohrbruches auf der L22 Demmin

PHR Demmin (ots)

Am 07.02.2021 gegen 10:45 Uhr kam es zu einem Rohrbruch einer Drainageleitung im Bereich der L27/ Neubrandenburger Straße auf Höhe der Hausnummern 17/18 in Demmin-Vorwerk.Das dadurch freigesetzte Wasser lief dann über den Gehweg bis zur Straße und verursachte dort eine Überschwemmung auf einer Länge von ca.10 Metern und auf einer Breite von ca. 3 Metern auf dem Fahrstreifen in Fahrtrichtung Burow. Das Wasser stand bis zu 4 cm hoch auf der Fahrbahn und vereiste ganzflächig. Bis zum Abschluss lief weiterhin durchgängig mäßig Wasser nach.Für die Dauer der Arbeiten, die durch die FFW Demmin mit insgesamt 11 Kameraden und 3 Einsatzfahrzeuge durchgeführt wurden, musste der betroffene Fahrstreifen für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden, es erfolgte danach eine halbseitige Vorbeileitung der Verkehrs. Um das auslaufende Wasser zu stoppen, wurde für insgesamt zwölf angrenzende Mehrfamilienhäuser das Trinkwasser vorerst abgestellt. Um 14.15 Uhr konnte die Fahrbahn durch die Polizei freigegeben werden. Weitere Absprachen zum Beheben der Ursache erfolgen zwischen der Rettungsleitstelle MSE und dem Wasserversorger Stadt Demmin. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

