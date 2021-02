Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scheibenwischer gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben in der Alex-Müller-Straße von einem Auto die Scheibenwischer abmontiert und gestohlen. Den Diebstahl bemerkte die Fahrzeughalterin am Sonntagmittag. Ihr Ford Fiesta parkte seit 20. Januar am Straßenrand. Irgendwann in diesem Zeitraum haben sich Langfinger an dem Wagen zu schaffen gemacht. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell