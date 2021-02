Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Motorroller gestürzt

Kaiserslautern (ots)

Ein 52-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in der Bremerstraße mit seinem Motorroller gestürzt. Im Bereich des Elf-Freunde-Kreisel verlor der Fahrer plötzlich das Gleichgewicht. Er fiel hin und verletzte sich. Weil der Mann selbst nicht mehr aufstehen konnte, alarmierten Zeugen den Rettungsdienst. Sanitäter brachten den 52-Jährigen ins Krankenhaus. Wie sich später herausstellte, war er glücklicherweise nur leicht verletzt. An seinem Kleinkraftrad entstand Sachschaden. Er wird auf mindestens 200 Euro geschätzt. |erf

