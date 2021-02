Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Witterungsbedingter Verkehrsunfall- drei Personen verletzt

PR Malchin (ots)

Am 10.02.2021, gegen 19:35 Uhr, kam es in der Ortschaft 17153 Briggow zu einem schweren Verkehrsunfall eines alleinbeteiligten PKW. Dieser befuhr die Ortslage Briggow aus der Dorfmitte kommend in Richtung L 203. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen geriet der PKW Peugeot 206 auf der Dorfstraße ins Rutschen, kam in weiterer Folge nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Die 27-jährige Beifahrerin und der 33-jährige Fahrzeugführer wurden schwer, ein 18-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Auf Grund auslaufender Betriebsstoffe kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Kittendorf, Jürgenstorf und Sülten mit 15 Kameraden zum Einsatz. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger und haben ihren Wohnsitz im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 5.000,- EUR. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Landstraße an der Unfallstelle vereist (Straßenglätte). Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

