POL-OF: Vorabmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, den 29.04.2021

Anschlussstelle Obertshausen derzeit voll gesperrt - Autobahn 3 / Obertshausen

(neu) Nach einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 3 ist die Anschlussstelle Obertshausen in beide Richtungen derzeit voll gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis gegen 9 Uhr andauern.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein Mercedes, der in Richtung Würzburg unterwegs war, in der Ausfahrt ins Schleudern und prallte dort mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen, der auf die Autobahn in Richtung Frankfurt auffahren wollte. Dabei erlitt der Mercedesfahrer schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Weitere Details zum Unfall stehen derzeit noch nicht fest.

Offenbach, 29.04.2021, Pressestelle, Rudi Neu

