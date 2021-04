Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, den 27.04.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Kellerräume aufgebrochen / Zeugensuche - Rodgau/Dudenhofen

(as) Mehreren Bewohnern eines Hochhauses im Spessartring im Bereich der 40er Hausnummern wurden zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Sonntagmorgen, 10.30 Uhr die Kellerparzellen aufgebrochen. Unbekannte Täter gelangten aufgrund eines vermutlich defekten Garagentores in die Tiefgarage des Mehrfamilienhauses. Von dort aus begaben sich die Einbrecher in den Kellertrakt und öffneten die Parzellen gewaltsam. Was genau entwendet wurde, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die ermittelnde Polizeidienststelle unter 06104 6908-0 telefonisch entgegen.

2. Mann zeigte Frauen sein Glied - Mühlheim am Main

(as) Beim Joggen im Naherholungsgebiet am Wingertsweg wurden am Montagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, zwei Frauen von einem Mann mit Stoppelbart nach dem Weg nach Lämmerspiel gefragt. Dabei hielt der Unbekannte sein Glied in der Hand. Aufgrund der Schrecksituation konnten die beiden Frauen den Mann, der mit einem Fahrrad unterwegs war, nicht näher beschreiben. Die Kripo bittet dennoch Zeugen, denen der Mann eventuell aufgefallen sein könnte, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Zwei Verletzte bei Auffahrunfall - Hanau

(tl) Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos ist am Montagmorgen um 10 Uhr eine 54-Jährige leicht verletzt worden. Die Rodenbacherin war mit ihrer Mercedes C-Klasse auf der Willy-Brandt-Straße in Richtung Kurt-Blaum-Platz unterwegs, als sie kurz vor dem dortigen Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten musste. Dabei fuhr ihr ein 32-jähriger Mann aus Neuberg mit seinem Mercedes Vito offenbar aus Unachtsamkeit von hinten auf. Bei dem Zusammenstoß wurde nicht nur die Rodenbacherin, sondern auch ein 28 Jahre alter Mitfahrer in dem Vito verletzt. Beide kamen in eine Klinik. Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Unfallfluchtermittler bitten um Zeugenhinweise - Gründau

(fg) Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen eines Unfallgeschehens, das sich bereits am Montag, den 19. April, auf der Landesstraße 3271 zwischen Gründau-Gettenbach und Breitenborn ereignet hat. Kurz nach 8 Uhr war eine 55 Jahre alte Sattelzugfahrerin in Richtung Breitenborn unterwegs, als sie von einem weißen Transporter überholt wurde. Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, lenkte der Fahrer des Transporters schlagartig nach rechts, obwohl er den Sattelzug noch nicht vollständig überholt hatte. Daher stieß der Wagen gegen die linke Fahrzeugfront des Sattelzuges und verursachte einen Schaden von rund 4.000 Euro. Ohne sich um diesen zu kümmern, setzte der Unbekannte die Fahrt fort. Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Feststellungen des Unfallverursachers, weshalb die Beamten die Öffentlichkeit um Hinweise bitten. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Zeugensuche nach Einbruch in Firma - Schöneck/Kilianstädten

(as) Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 6.30 Uhr, unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände in der Otto-Hahn-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern. Dort hebelten sie ein Fenster zum Büro auf und stiegen durch dieses in das Gebäude ein. Im Büro entwendeten sie Bargeld aus einer Geldkassette und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 27.04.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

