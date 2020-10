Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Hotel und Gaststätte Cochem

Polizei Cochem (ots)

Zwei unbekannte Täter brachen am frühen Morgen des 12.10.20, um ca. 02.30 Uhr zunächst in eine Gaststätte in der Moselpromenade Cochem ein. Im weiteren Verlauf gelangten die Täter dann in den daneben befindlichen Hotelkomplex. Hier gelang es den Tätern insgesamt drei Tresore aus der Verankerung heraus zu brechen und zu entwenden. Wer hat im Bereich der Moselpromenade verdächtige Fahrzeuge bzw. Personen beobachtet.

