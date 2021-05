PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Weinprobierstand +++ Vandalen in Gartenhütten von Grundschule +++ Kochtöpfe und Messer gegen Goldschmuck und Bargeld angeboten +++ Zusammenstoß zweier Autos

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Weinprobierstand - Brezeln und Erdnüsse gestohlen, Eltville, Platz von Montrichard, 24.05.2021, 18.00 Uhr bis 25.05.2021, 07.15 Uhr,

(pl)In Eltville brachen unbekannte Täter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in den Weinprobierstand am Platz von Montrichard ein und entwendeten Brezeln und Erdnüsse. Die Einbrecher hatten zunächst versucht, die Tür des Weinstandes aufzubrechen. Als dies jedoch nicht klappte, machten sie sich an dem Ausgabefenster zu schaffen und drangen hierdurch in den Stand ein. Hinweise nimmt die Eltviller Polizei unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Randalierer in Gartenhütten von Grundschule zugange, Taunusstein, Neuhof, Ziegelhüttenweg, 21.05.2021, 17.00 Uhr bis 25.05.2021, 07.00 Uhr,

(pl)Zwei Gartenhütten der Grundschule im Ziegelhüttenweg in Taunusstein-Neuhof wurden zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen von Randalierern heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Schulgelände und drangen in die beiden als Lagerstätte für Spiel- und Sportgeräte genutzten Hütten ein. Anschließend schmissen die Vandalen die dort gelagerten Gegenstände auf den Boden und traten darüber hinaus noch mehrfach gegen die Außenwand einer der beiden Hütten. Entwendet wurde durch die Täter offensichtlich nichts. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Bad Schwalbacher Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Kochtöpfe und Messer gegen Goldschmuck und Bargeld angeboten, Idstein, Ehrenbach und Hünstetten, Strinz-Trinitatis, 25.05.2021,

(pl)Am Dienstag waren im Bereich von Idstein und Hünstetten Personen unterwegs, welche in vermeintlich betrügerischer Absicht Messer und Kochtöpfe veräußern wollten. In Ehrenbach wurde eine Frau in den frühen Nachmittagsstunden aus einem Auto heraus angesprochen und von den Insassen gefragt, ob sie ein Messer- oder Kochtopfset kaufen wolle. Als Gegenwert verlangten sie von der Dame Goldschmuck oder Bargeld. Ähnliches ereignete sich auch in Strinz-Trinitatis. Auch dort wurden einer Anwohnerin Messer und Kochtöpfe angeboten. Beide Frauen gingen jedoch nicht auf den "Schnäppchenkauf" ein, so dass die mutmaßlichen Betrüger ohne Bargeld oder Schmuck weiterzogen. Der Fahrer des in Ehrenbach neben der Frau angehaltenen Fahrzeugs soll ein gepflegtes Erscheinungsbild sowie kurze, dunkle Haare gehabt haben und ca. 30- 40 Jahre alt, sehr korpulent sowie etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Er habe eine blaue Jeans sowie ein weißes Hemd mit einer Krawatte getragen und gebrochenes italienisch gesprochen. Der Beifahrer sei etwa 60 Jahre alt, mager und ungepflegt gewesen und habe einen grauen Pferdeschwanz gehabt. Auf der Rücksitzbank soll ein etwa 18 Jahre alter, ca. 1,65 Meter großer Mann mit kurzen, dunkelbraunen Haaren gesessen haben. Personen, denen ebenfalls Kochtöpfe und Messer gegen Goldschmuck und Bargeld angeboten worden sind sowie Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

4. Zusammenstoß zweier Autos,

Eltville, Kiedricher Straße, 25.05.2021, 11.45 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag kam es auf der Kiedricher Straße bei Eltville zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Ein 80-jähriger Autofahrer fuhr gegen 11.45 Uhr mit seinem Skoda die Abfahrt der B 42 entlang, um dann auf die Kiedricher Straße in Richtung Eltville aufzufahren. Hierbei stieß er mit dem Ford einer vorfahrtberechtigten 79-Jährigen zusammen, welche von Eltville kommend auf der Kiedricher Straße in Richtung Kiedrich unterwegs war. Die beiden Unfallbeteiligten wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

