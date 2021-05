PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Verkehrsunfall auf der L3035 mit zwei verletzten Personen +++

Bad Schwalbach (ots)

Am Sonntag, den 23.05.2021, gegen 02:40Uhr, fuhr ein 19jähriger Eltviller mit seinem 18jährigen Eltviller Freund auf dem Beifahrersitz von Schlangenbad-Hausen vor der Höhe in Richtung Kiedrich. In einer langgezogenen Linkskurve im Bereich der Förster Bitter Eiche kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet seitlich ins Rutschen und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Der 18Jährige Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 18jährige Beifahrer wurde schwerstverletzt, der 19jährige Fahrer wurde leicht verletzt in Wiesbadener Krankenhäuser verbracht. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt, da Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum vorlagen. Ein Gutachter für die Unfallrekonstruktion wurde beauftragt. Der Sachschaden an dem Pkw beträgt ca. 15.000 EUR. Während der gesamten Verkehrsunfallaufnahme war die Landstraße in der Zeit von 03:00Uhr bis 07:00Uhr voll gesperrt.

