POL-RTK: Wohnung nach Küchenbrand unbewohnbar+++Lkw-Unfall - Bergungsarbeiten mit Kran+++Motorradfahrer bei Unfall verletzt+++Suche nach Hilferufen im Assmannshäuser Höllenberg

1. Hohenstein: Bei einem Küchenbrand in einem Zweifamilienhaus im Hohensteiner Ortsteil Strinz Margarethä wurde am Freitagnachmittag die Wohnung eines Ehepaares unbewohnbar. Unbeaufsichtigtes Kochgut hatte ein Feuer verursacht, das schnell auf die Kücheneinrichtung übergriff. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Durch die Rußentwicklung und Löscharbeiten war die Wohnung jedoch nicht mehr bewohnbar. Das Ehepaar konnte bei Angehörigen unterkommen. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf etwa 40.000 EUR

2. Niedernhausen: Für zweieinhalb Stunden musste am Freitagnachmittag die L3036 zwischen Idstein und Niedernhausen gesperrt werden. Im Bereich Lochmühle kam ein schwerer Kran-Lkw von der Fahrbahn ab und verkeilte sich an der Schutzplanke. Da er umzukippen drohte, musste die Landesstraße in beide Richtungen gesperrt werden. Für die Bergung wurde extra ein Spezialkran angefordert, der seine Arbeit erfolgreich absolvierte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 EUR

3. Bad Schwalbach: Zum Glück nur leicht verletzte sich am Freitagabend ein junger Motorradfahrer bei einem Alleinunfall auf der Reitallee in Bad Schwalbach. Der 18-jährige Wiesbadener fuhr mit seinem Leichtkraftrad von der B260 kommend in Richtung Bad Schwalbach. Er kam auf der kurvenreichen Strecke von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Nach ambulanter Behandlung konnte er vor Ort entlassen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.200 EUR

4. Assmanshausen: Hilferufe und Taschenlampenschein lösten am Samstagabend eine größere Suchaktion im Assmannshäuser Höllenberg aus. Mehrere unabhängige Anwohner hörten gegen 23:15 Uhr im Bereich der Aulhausener Straße eine männliche Person um Hilfe rufen. Angeblich hätte er sich verlaufen. Der antwortete aber nicht auf Zuruf. Beamte der Polizeistation Rüdesheim suchten lange in den unwegsamen Steillagen nach der Person. Von der Feuerwehr wurde eine Drohne mit Wärmebildkamera eingesetzt. Die Suchmaßnahmen wurden schließlich mitten in der Nacht erfolglos abgebrochen.

