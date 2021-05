PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Hoher Sachschaden bei Brand in Kleingartenanlage +++ Mann tritt auf Autos ein +++ Autofahrerin alkoholisiert am Steuer - Unfallort gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Hoher Sachschaden bei Brand in Kleingartenanlage, Idstein, Am Ackergrund, Mittwoch, 19.05.2021, 18:20 Uhr

(jn)Am Mittwochabend kam es in einer Idsteiner Kleingartensiedlung zu einem Brand, bei dem mehrere Gartenhäuser stark beschädigt bzw. zerstört wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge kann zumindest ein fahrlässiger Umgang mit Feuer als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Gegen 18:20 Uhr meldeten sich mehrere Zeuginnen und Zeugen bei der Polizei und der Rettungsleitstelle und berichteten von Flammen in der Gartenanlage in der Straße "Am Ackergrund". Am Brandort begonnen die Feuerwehren aus Idstein und Wörsdorf unmittelbar mit den Löscharbeiten und dem Bekämpfen des Feuers, welches sich bereits auf drei Gartenhütten ausgedehnt hatte. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro, da eine Gartenhütte komplett und zwei weitere teilweise zerstört wurden. Ermittlungen am Tatort ergaben, dass sich in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Jugendliche widerrechtlich auf dem Gelände aufgehalten hatten. Da die Polizei derzeit von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgeht, werden Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden zu melden.

2. Mann tritt auf Autos ein,

Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, 19.05.2021, gg. 22.20 Uhr

(pa)Einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursachte ein 25-Jähriger am Mittwochabend in Rüdesheim mutwillig. Gegen 22.20 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann in der Geisenheimer Straße herumpöble und gegen ein fahrendes Auto getreten habe. Vor Ort konnten die Beamten die beschriebene Person - einen 25 Jahre alten Rüdesheimer - antreffen. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille. Neben dem beschädigten Ford hatte der Randalierer auch versucht, gegen ein weiteres fahrendes Auto zu treten. Vermutlich war ihm dies aufgrund seiner starken Alkoholisierung jedoch nicht gelungen. Gegen den 25-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Autofahrerin alkoholisiert am Steuer - Unfallort gesucht, Geisenheim, Falterstraße, 19.05.2021, gg. 23.50 Uhr

(pa)Nachdem am späten Mittwochabend eine alkoholisierte Autofahrerin in Geisenheim festgestellt wurde, sucht die Polizei nach möglichen Geschädigten einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 23.50 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin eine möglicherweise unter Alkoholeinfluss fahrende Verkehrsteilnehmerin im Bereich der Falterstraße. Eine Streife konnte vor Ort den gemeldeten Peugeot feststellen. Die 67-jährige Frau am Steuer des Fahrzeugs unterzogen die Beamten sodann einem Atemalkoholtest. Dieser wies einen Wert von über 2,5 Promille aus, woraufhin sich für die Autofahrerin eine ärztliche Blutentnahme auf der Polizeidienststelle anschloss. Ihr Peugeot wies frische Unfallspuren auf, sodass der Verdacht besteht, dass die 67-Jährige zuvor einen Unfall verursacht und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben könnte. Im Umfeld konnten jedoch keine entsprechend beschädigten Fahrzeuge festgestellt werden. Daher bittet die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Rüdesheim mögliche Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06722) 9112 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell