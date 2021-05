PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Beim Einkaufen bestohlen

Bad Schwalbach (ots)

Geldbörse beim Einkauf nicht unbeaufsichtigt lassen, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, 17.05.2021, 14.30 Uhr,

(pl)In einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße in Bad Schwalbach musste eine Frau am Montagnachmittag die Erfahrung machen, dass man die Geldbörse während des Einkaufs niemals unbeaufsichtigt lassen sollte. Die Geschädigte hatte ihre Geldbörse gegen 14.30 Uhr für nur kurze Zeit beim Obst und Gemüse im Einkaufswagen abgelegt. Diebe nutzten daraufhin die Gunst der Stunde und schnappten sich das Portemonnaie. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die nur auf eine günstige Gelegenheit warten, um Beute zu machen. Es wird empfohlen, Taschen mit Wertgegenständen verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter dem Arm geklemmt zu tragen. Keinesfalls sollten Geldbörsen in einem unbeaufsichtigten Einkaufswagen oder Kinderwagen abgelegt werden.

