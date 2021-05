PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher unterwegs+++Unfallverursacher flüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher stehlen Werkzeug,

Eltville, Gartenstraße, Am Rosenbogen, festgestellt am 16.05.2021

(ho)Im Verlauf der vergangenen Tage sind Einbrecher im Bereich von Eltville in zwei Gartenhäuser und eine Garage eingedrungen und hatten es dabei auf Werkzeuge und andere Wertsachen abgesehen. Alle Taten wurden im Verlauf des vergangenen Sonntages von den Geschädigten festgestellt. In der Gartenstraße in Eltville schlugen Unbekannte die Scheibe eines Gartenhauses ein und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Ob in diesem Fall etwas gestohlen wurde, konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Zwei weitere Diebstähle ereigneten sich in der Straße "Am Rosenbogen". In einem Fall drangen die Täter in eine Garage ein und stahlen unter anderem Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro. Außerdem verschafften sich Unbekannte im Verlauf des Sonntagnachmittags Zugang zu einer weiteren Gartenhütte, wo sie unter anderem eine Bohrmaschine und ein Fahrrad entwendeten. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht wird derzeit ermittelt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Eltviller Polizei unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

2. Unfallflucht mit hohem Sachschaden,

Taunusstein, Neuhof, Idsteiner Straße, 16.05.2021 bis 17.05.2021

(ho)Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag bis Montagmorgen hat sich in der Idsteiner Straße in Neuhof ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem an einem geparkten Ford Transit ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden ist. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der beschädigte Ford war am Fahrbahnrand der Idsteiner Straße abgestellt und wurde an der hinteren, linken Fahrzeugseite augenscheinlich von einem anderen Fahrzeug gestreift. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Daher bittet die Idsteiner Polizei mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

