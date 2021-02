Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Pkw-Brand Samstag, 13.02.2021, um 18.20 Uhr

Germersheim (ots)

Beim Überbrücken geriet ein Pkw in der Hockenheimer Straße in Germersheim in Brand. Aufgrund der Kälte musste ein 59-jähriger seinen Pkw überbrücken. Bei der Aktion fing der Pkw aus ungeklärter Ursache im Motorraum Feuer und brannte vollständig aus. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den brennenden Pkw ab.

