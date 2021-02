Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand einer Garage

Kandel (ots)

Am Abend des 12.02.2021 kam es in Kandel zum einem Brand. Erste Ermittlungen ergaben, dass durch einen Anwohner Arbeiten in der Garage durchgeführt wurden und das Feuer dadurch ausgelöst wurde. Dieses griff dann auf ein dort geparktes Fahrzeug und die Garage über. Da sich im Brandbereich mehrere brennbare Substanzen und ein größerer Gastank befanden, mussten sowohl die Bewohner des Anwesens, wie auch die des Nachbarhauses die Örtlichkeit kurzfristig verlassen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und somit ein Übergreifen auf die Wohnhäuser verhindert werden. Weitere Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Landau geführt. Hinweise und

