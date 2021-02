Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall durch Ablenkung

Landau (ots)

Am Abend des 12.02.2021 gegen 20:30Uhr befuhr ein 24jähriger mit seinem PKW die Landstraße zwischen Kandel und Neupotz. Aus Unachtsamkeit kam er auf Höhe der Brücke über die B9 zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Straßenbefestigung. Anschließend wurde er nach links über komplette geschleudert, wo er mit dem Brückengeländer kollidierte, sich überschlug und auf dem Dach mittig auf der Straße zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Er gab an, dass er sein Mobiltelefon in der Hand hielt und dadurch abgelenkt war. Zwecks Bergung des Fahrzeugs und Sicherung des Brückengeländers musste die Fahrbahn in beide Richtungen für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Die Polizei Wörth weist erneut auf die Gefahren der Nutzung von elektronischen Geräten während der Fahrt hin. Schon ein kurzer Blick auf diese kann die Aufmerksamkeit stark vermindern und zu Unfällen führen.

