Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall verursacht und abgehauen

Lingenfeld (ots)

Einen Verkehrsunfall beobachte ein Zeuge am Freitag gegen 17:35 Uhr in der Altspeyerer Straße. Ein schwarzer Pkw, der in Richtung Römerberg fuhr, blieb in Höhe der Hausnummer 16 an einem geparkten Pkw hängen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 3000 Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf ein schwarzes Auto geben, dass an der rechten Seite einen frischen Streifschaden hat? Hinweise an die Polizei in Germersheim unter 07274/9580.

