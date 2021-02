Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altkleidercontainer am Hauptbahnhof aufgebrochen

Germersheim (ots)

Einen Altkleidercontainer brachen unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag am Hauptbahnhof in Germersheim auf und entwendeten dort eingeworfene Kleidung. Wer hat verdächtige Beobachtung gemacht? Hinweise an die Polizei in Germersheim unter 07274/9580.

