Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Brand in einem Mehrfamilienhaus (493000/12022021/0204)

St. Martin (ots)

Ein Sachschaden von mehreren tausend Euro ist heute am frühen Morgen (12.02.2021, 01.37 Uhr) bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lärchengasse entstanden. Die Brandursache ist ungeklärt. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und dazu einen Brandsachverständigen eingeschaltet.

