Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Lokführer alkoholisiert im Führerstand aufgefunden

Heilbronn (ots)

Ein 39-jähriger Triebfahrzeugführer wurde in der vergangenen Nacht (26.08.2020) gegen 00:15 Uhr während eines Betriebshalts im Rangierbahnhof Heilbronn alkoholisiert und schlafend im Führerstand seines Güterzuges aufgefunden. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 39-jährige Lokführer zuvor im Laufe des gestrigen Dienstagabends den Güterzug von Harburg bis nach Heilbronn. Beim dortigen Betriebshalt des Güterzuges fand ein Bahnmitarbeiter den Triebfahrzeugführer offenbar leblos im Führerstand der Lok vor und alarmierte umgehend Rettungskräfte. Diese stellten vor Ort fest, dass der 39 Jahre alte deutsche Staatsangehörige lediglich alkoholisiert eingeschlafen war und kein medizinischer Handlungsbedarf bestand. Eine hinzugerufene Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn konnte bei einer Nachschau im Führerstand zudem eine halb gefüllte Flasche hochprozentige Alkoholika feststellen. Ein darauffolgender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille bei dem Mann, dessen Fahrzeugschlüssel anschließend in Verwahrung genommen wurden. Die Bundespolizei hat gegen den in Berlin wohnhaften 39-Jährigen nun die Ermittlungen aufgenommen.

