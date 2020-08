Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Polizeieinsatz wegen Softair-Pistole

Waiblingen (ots)

Ein Jugendlicher hat durch das sichtbare Führen einer Softair-Pistole am gestrigen Dienstagabend (25.08.2020) gegen 18:45 Uhr einen Polizeieinsatz am Bahnhof Neustadt-Hohenacker ausgelöst. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzte der 16-Jährige eine S-Bahn der Linie S3 zwischen Backnang und Neustadt, wobei er offenbar eine Softair-Pistole sichtbar am Gürtel trug. Andere Fahrgäste hielten den Gegenstand für eine echte Schusswaffe und alarmierten über den Notruf die Landespolizei. Mehrere hierauf alarmierte Streifen der Landes- und Bundespolizei stellten den im Rems-Murr-Kreis wohnhaften Jugendlichen auf dem Bahnsteig in Neustadt-Hohenacker ohne eine Pistole, jedoch mit einem mitgeführten Pfefferspray fest. Die Softair-Pistole konnte von den Einsatzkräften kurz darauf in einem nahegelegenen Gebüsch aufgefunden werden, wo der Minderjährige sie offenbar versteckt hatte. Das Pfefferspray und die Druckluftwaffe wurden durch die eingesetzten Polizisten sichergestellt und der 16-Jährige dem Erziehungsberechtigten übergeben. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

