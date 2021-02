Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Neuburg am Rhein

Neuburg am Rhein (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Fahrzeug die Gartenstraße in Neuburg. Vermutlich aufgrund schneebedeckter Fahrbahn kam er von dieser ab und kollidierte mit einem Metallzaun, an welchem Sachschaden in Höhe von etwa 1000,- Euro entstand. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte er sich anschließend von der Örtlichkeit. Zeugen, welche einen entsprechenden Unfall im Tatzeitraum vom 11.02.2021 um 17:00Uhr bis 12.02.2021 um 08:00Uhr beobachten, oder ein Fahrzeug mit frischen Unfallschäden feststellen konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell