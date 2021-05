PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Joggerin unsittlich berührt +++ Mit E-Scooter gegen Autotür geprallt

Bad Schwalbach (ots)

1. Joggerin sexuell belästigt,

Idstein, Feldgemarkung zwischen Wörsdorf und Walsdorf, 11.05.2021, gg. 19.25 Uhr

(pa)Am Dienstagabend wurde in der Feldgemarkung bei Idstein Wörsdorf eine Joggerin von einem Unbekannten sexuell belästigt. Die 35-Jährige joggte gegen 19.25 Uhr mit ihrem Hund auf einem Feldweg zwischen Wörsdorf und Walsdorf, als ein fremder Mann sie unsittlich berührte. Die Joggerin verpasste ihm daraufhin eine Ohrfeige und auch der Hund der Frau reagierte entsprechend. Er sprang den Täter an und biss ihn in diesem Zuge möglicherweise auch. Daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht in Richtung Wörsdorf. Beschrieben wurde der Täter als etwa 25 Jahre alt und dünn. Er habe eine dunkle Hautfarbe und kurze "Dreadlocks" gehabt. Getragen habe der Mann eine grüne Jacke sowie eine cremefarbene Hose. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345 - 0.

2. Mit E-Scooter gegen Autotür geprallt, Bad Schwalbach, Adolfstraße, 11.05.2021, gg. 17.30 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag wurde in Bad Schwalbach ein 12-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt. Das Mädchen war gegen 17.30 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Bürgersteig der Adolfstraße unterwegs, als eine 56-Jährige als Beifahrerin aus einem geparkten Ford Fiesta auszusteigen beabsichtigte. Die Frau öffnete die Autotür ohne auf möglichen Verkehr auf dem Gehweg zu achten. In der Folge kollidierte die 12-Jährige, die einen Zusammenstoß nicht mehr zu verhindern vermochte, mit der Beifahrertür der Fords. Das Mädchen zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An dem Auto sowie dem Roller entstand jeweils geringer Sachschaden.

