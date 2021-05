PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrüger am Telefon +++ Motorradfahrer mit Felsvorsprung kollidiert +++ Motorradkontrollen im Rheingau

Bad Schwalbach (ots)

1. Achtung! - Betrügerische Anrufe,

Geisenheim, Rüdesheim, Hohenstein, 07.05.2021,

(pl)Trickbetrüger versuchen immer wieder mit den Maschen des falschen Polizeibeamten oder aber mit dem Enkeltrick an das Bargeld ihrer Opfer zu gelangen.

Am Freitag wurden im Bereich von Geisenheim und Rüdesheim mindestens vier Personen von falschen Polizeibeamten angerufen. Die Angerufenen ließen sich von den Geschichten der Betrüger glücklicherweise nicht aufs Glatteis führen, so dass die Telefonate rechtzeitig abgebrochen wurden und die echte Polizei verständigt wurde. Aufgrund der vielfachen Anrufe erneut der Hinweis der Polizei: Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110.

Bei einem Mann aus Hohenstein versuchten es Betrüger am Freitag mit einer Variante des Enkeltricks. Der Geschädigte erhielt in den Mittagsstunden einen Anruf, in welchem ihm mitgeteilt wurde, dass seine Tochter in einen schweren Unfall verwickelt gewesen sei und nun dringend mehrere Tausend Euro von Nöten wären, um die Sache weiter bearbeiten zu können. Als der Mann daraufhin zu seiner Bankfiliale fuhr, um das geforderte Geld abzuheben, wurde die Bankmitarbeiterin auf die Betrugsmasche aufmerksam und bewahrte somit den Senioren vor einem finanziellen Schaden. Um nicht Opfer des Enkeltricks zu werden, gilt es sensibel und wachsam zu sein. Geldverhandlungen am Telefon und die anschließende Übergabe hoher Bargeldbeträge an der Wohnungstür oder spontane Geldüberweisungen müssen ein absolutes Tabu sein. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

2. Motorradfahrer mit Felsvorsprung kollidiert, Heidenrod, Landesstraße 3033, 09.05.2021, 14.50 Uhr,

(pl)Am Sonntagnachmittag wurde ein 31-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der L 3033 bei Heidenrod verletzt. Der 31-Jährige war gegen 14.50 Uhr mit seinem Motorrad von der B 260 kommend auf der Landesstraße in Richtung Heidenrod-Geroldstein unterwegs, als er die Kontrolle über sein Bike verlor. In Folge dessen kam er dann nach links, über die Gegenfahrbahn hinweg, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Felsvorsprung. Der bei dem Aufprall verletzte Motorradfahrer wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

3. Motorradkontrollen am Sonntag,

Rheingau, 09.05.2021,

(pl)Durch den Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Rheingau-Taunus wurden am Sonntag gemeinsam mit Kräften der Polizeistationen Eltville und Rüdesheim Motorradkontrollen auf den beliebten Strecken im Rheingau durchgeführt. Dabei wurden an der L 3033 sowie an der L 3397 bei Lorch und im Bereich von Presberg insgesamt drei stationäre Kontrollstellen betrieben. Diese mussten im Laufe des Tages jedoch zwei Mal zur Unterstützung bei Motorradunfällen im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Bad Schwalbach und dann noch wegen eines auf der Fahrbahn liegenden Baumes im Bereich der Polizeistation Rüdesheim unterbrochen werden. In der Summe wurden bei den Kontrollen 23 Motorräder kontrolliert und in sieben Fällen Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet.

