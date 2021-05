PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann löst Polizeieinsatz aus +++ Brennender Mülleimer +++ Angebliche Polizisten vor der Haustür

Bad Schwalbach (ots)

1. Mann löst Polizeieinsatz aus,

Taunusstein, Hahn, 07.05.2021, 08.00 Uhr,

(pl)Am Freitagmorgen hat ein 40-jähriger Mann in einer Wohnung in Taunusstein-Hahn seine von ihm getrenntlebende Ehefrau sowie weitere anwesende Personen mit einem Messer bedroht und hierdurch einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Polizei wurde die Bedrohung gegen 08.00 Uhr gemeldet, woraufhin mehrere Polizeistreifen nach Taunusstein entsandt wurden. Der Mann konnte dann nur wenige Minuten später, gegen 08.20 Uhr, beim Verlassen des Wohnhauses von den bereits vor Ort befindlichen Polizeikräften widerstandlos festgenommen werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Der 40-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Brennender Mülleimer,

Geisenheim, Mauerackerweg, 06.05.2021, 21.40 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend brannte im Mauerackerweg in Geisenheim ein an einer Straßenlaterne angebrachter Plastikmülleimer. Der Brand wurde gegen 21.40 Uhr bemerkt und vor dem Eintreffen der verständigten Feuerwehr bereits vom Mitteiler gelöscht. Der durch das Feuer verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise zu dem Brand nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Angebliche Polizisten vor der Haustür, Taunusstein, Bleidenstadt, Flachsbühlstraße, 06.05.2021, 20.50 Uhr,

(pl)Zwei angebliche Polizisten sind am Donnerstagabend in Taunusstein-Bleidenstadt an der Haustür einer in der Flachsbühlstraße wohnenden Frau erschienen. Die beiden Männer, welche jeweils eine Jacke und ein T-Shirt mit der Aufschrift "Polizei" trugen, klingelten gegen 20.50 Uhr bei der Frau und gaben sich ihr gegenüber als Polizeibeamte aus, welche in einem Sachverhalt ermitteln müssten. Die Anwohnerin wurde jedoch misstrauisch und gewährte den angeblichen Polizisten keinen Zutritt zu ihrer Wohnung. Stattdessen verwies sie die beiden Männer des Hauses und setzte die Bad Schwalbacher Polizei über den Vorfall in Kenntnis. Die beiden angeblichen Polizisten sollen etwa 30 Jahre alt sowie ca. 1,80 Meter groß gewesen sein und zu der Jacke und dem T-Shirt mit der Aufschrift "Polizei" eine dunkle Jeans getragen haben. Personen, die möglicherweise ebenfalls von den angeblichen Polizisten aufgesucht worden sind sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

