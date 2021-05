PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auseinandersetzung am Impfzentrum

Bad Schwalbach (ots)

1. Auseinandersetzung am Impfzentrum,

Eltville, Wiesweg, 05.05.2021, 13.40 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag kam es am Impfzentrum in Eltville zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 61-jährigen Mann und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes. Der 61-Jährige war gegen 13.40 Uhr am Empfang des Impfzentrums erschienen und wollte sich ohne einen Termin impfen lassen. Als er von dem Empfangsmitarbeiter abgewiesen wurde, habe sich der 61-Jährige uneinsichtig verhalten und das Gelände trotz wiederholter Aufforderung nicht verlassen wollen. Es entwickelte sich ein Streit mit verbalen Entgleisungen, so dass schließlich noch zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter hinzugerufen wurden, welche dem Mann schließlich ein Hausverbot erteilten und erneut dazu aufforderten, die Örtlichkeit zu verlassen. Dieser Aufforderung sei der Mann jedoch weiterhin nicht nachgekommen, woraufhin er von den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes nach draußen an die Grundstücksgrenze verbracht wurde. Da der 61-Jährige angab, hierbei von den Mitarbeitern verletzt worden zu sein, wurde ein Rettungswagen angefordert, der ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus brachte. Die Eltviller Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen und sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell