POL-RTK: Diebisches Pärchen erbeutet Sonnenbrille

Bad Schwalbach (ots)

1. Hochwertige Sonnenbrille gestohlen,

Eltville, Schwalbacher Straße, 04.05.2021, 11.30 Uhr,

(pl)Ein diebisches Pärchen hat am Dienstagmittag aus der Auslage eines Optikergeschäftes in der Schwalbacher Straße in Eltville eine hochwertige Sonnenbrille gestohlen. Das Pärchen betrat gegen 11.30 Uhr den Verkaufsraum, schnappte sich die in der Auslage liegende Sonnenbrille im Wert von über 160 Euro und ergriff dann mit der Beute die Flucht. Der männliche Täter soll etwa 40-50 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß, sowie kräftig gewesen sein und dunkle, kurze Haare gehabt haben. Getragen habe er eine graue Baseballmütze. Die Komplizin sei etwa 1,80 Meter groß, schlank mit langen, dunklen Haaren und habe eine weiße Jacke getragen. Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

