PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrrad gestohlen +++ Aktueller Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Kinderfahrrad gestohlen,

Oestrich-Winkel, Winkel, Kerbeplatz, 29.04.2021, 16.45 Uhr

(pl)Diebe haben am Donnerstagnachmittag in Winkel ein schwarz-weißes Kinderfahrrad im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Das Fahrrad von Focus, Modell Whistler XS ATB, war im Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes am Kerbeplatz bei den Fahrradständern abgestellt, als die Täter gegen 16.45 Uhr zuschlugen. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Bundesstraße 42, Oestrich Winkel

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

