PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Schlangenbad-Obergladbach: Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Augenscheinlich nicht angepasste Geschwindigkeit führte am späten Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 3035 bei Obergladbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Gruppe Motorradfahrer fuhr gegen 17:25 Uhr aus Richtung Hausen v.d.H. in Richtung Wispertal. Ein 40jähriger aus Mainz fuhr der Gruppe voraus. Vor einer Rechtskurve musste er sein Motorrad derart heftig abbremsen, dass sein Hinterrad - ohne ABS - ca. 70 Meter blockierte. Kurz vor der Kurve kippe die Maschine dann um und rutsche mitsamt dem Fahrer links in die Leitplanke. Hierbei zog sich der Fahrer schwerste Verletzungen am Bein zu. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. (Boos) PHK und KvD PDRT

