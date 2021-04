PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Hoher Sachschaden bei Brand von Wohnhaus

Bad Schwalbach (ots)

Oestrich-Winkel, Hallgarten, Rebhangstraße, Mittwoch, 28.04.2021, gegen 15:30 Uhr

(pa)Am Mittwochnachmittag kam es im Oestrich-Winkeler Ortsteil Hallgarten zum Brand eines Wohnhauses. Das Feuer in dem in der Rebhangstraße gelegenen Mehrfamilienhaus wurde gegen 15.30 Uhr zunächst als Dachstuhlbrand gemeldet und breitete sich anschließend auf das Obergeschoss aus, das - wie auch das Dachgeschoss - in der Folge komplett abbrannte. Die im Haus wohnhaften Personen konnten glücklicherweise rechtzeitig aus dem Gebäude gebracht werden und blieben unverletzt. Lediglich ein Bewohner wurde vorsorglich zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Gebäude, das aufgrund der Schäden nicht mehr bewohnbar ist, beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 400.000 Euro. Zur Brandursache liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine näheren Erkenntnisse vor.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell