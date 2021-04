PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 14-Jährige verletzt - Zeugen gesucht +++ Mountainbike entwendet

Bad Schwalbach (ots)

14-Jährige angegriffen - Zeuge gesucht! Taunusstein-Seitzenhahn, Eltviller Straße, Bushaltestelle Bereich Bürgerhaus, Dienstag, 27.04.2021, circa 17:50 Uhr

(he)Gestern Abend wurde eine 14-jährige Schülerin aus Seitzenhahn an einer dortigen Bushaltestelle von einem erwachsenen Mann angegangen und dabei leicht verletzt. Nach aktuellem Erkenntnisstand konnte ein Tatverdächtiger schnell ermittelt werden, die Polizei sucht nun jedoch nach einem Zeugen des Vorfalls. Das Mädchen stieg gegen 18:00 Uhr, gemeinsam mit zwei Geschwistern, zwei und zwölf Jahre alt, sowie dem späteren Täter am Bürgerhaus in Seitzenhahn aus dem Bus. Hier fing der Tatverdächtige, den ersten Ermittlungen zufolge aus nichtigem Grund, einen Streit an, schrie die Kinder an und versetzte der 14-Jährigen einen Kopfstoß. Diese wurde im Gesicht verletzt. Durch die Beschreibung des Täters konnte ein 64-jähriger Mann als mutmaßlicher Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Polizei in Bad-Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach einem weiteren Fahrgast des Busses, welcher ebenfalls vor Ort ausstieg und auf den Vorfall aufmerksam geworden war. Er bot den Kindern seine Hilfe an. Dieser Mann, sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06124)7078-0 zu melden.

Mountainbike aus Keller entwendet,

Idstein, Saarbrücker Platz, Sonntag, 18.04.2021 bis 27.04.2021

(he)Im Zeitraum zwischen dem 18. und dem 27. April entwendeten unbekannte Täter in Idstein aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses ein Mountainbike und verursachten dadurch einen Gesamtschaden in Höhe von circa 1.800 Euro. Das Fahrrad der Marke BMW stand, mit einem Schloss gesichert, in einem verschlossenen Fahrradkeller. Als das Rad gestern genutzt werden sollte, war es verschwunden. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

