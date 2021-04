PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher scheitern +++ In Tennisheim eingestiegen +++ Motorradfahrer kollidiert mit Radfahrerin +++ Zweiradkontrollen auf der B54

1.) Haustür hält Einbruchsversuch stand

Idstein, Seelbacher Straße, Donnerstag, 22.04.2021 bis Freitag, 23.04.2021

(he)Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagnachmittag versuchten Einbrecher in Idstein in ein Einfamilienhaus einzudringen, scheiterten jedoch bei dem Versuch die Hauseingangstür aufzuhebeln. Am Donnerstag, gegen 09:00 Uhr war die Tür des in der Seelbacher Straße gelegenen Hauses noch unbeschädigt; einen Tag später, um 16:20 Uhr waren dann Hebelspuren festzustellen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

2.) PKW bei Einbruchsversuch stark beschädigt, Geisenheim, Rosengartenstraße, Feststellungszeitpunkt: Freitag, 23.04.2021, 18:30 Uhr

(he)Am Freitagabend stellte ein Kraftfahrzeugbesitzer aus der Rosengartenstraße in Geisenheim fest, dass unbekannte Täter augenscheinlich versucht hatten seinen PKW aufzubrechen und diesen dabei stark beschädigt hatten. Auf der Beifahrerseite des Mercedes Cabriolet war das Verdeck eingerissen. Weiterhin war die Scheibe der Beifahrertür und auch die Tür verkratzt. Dellen und Hebelspuren waren ebenfalls zu erkennen. Ein Eindringen in das Fahrzeug gelang den Tätern jedoch augenscheinlich nicht. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Wann die Tat geschah, steht bis dato nicht genau fest. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Täter sich, während der PKW in einem Carport in der Rosengartenstraße abgestellt war, an diesem zu schaffen machten. Die Polizei in Rüdesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06722)9112-0 zu melden.

3.) Einbruch in Tennisheim,

Aarbergen-Kettenbach, Scheidertalstraße, Freitag, 23.04.2021, 18:30 Uhr bis Samstag, 24.04.2021, 14:00 Uhr

(he)In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter in Aarbergen-Kettenbach in ein Tennisheim ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Zwischen Freitag, 18:30 Uhr und Samstag, 14:00 Uhr stiegen die oder der Täter durch ein Fenster in das in der Scheidertalstraße gelegene Gebäude ein und brachen im Innern mehrere Schließfächer auf. Weiterhin wurden alkoholische Getränke, eine Kaffeemaschine sowie eine Geldkassette entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

4.) Motorradfahrer rutscht in Radfahrerin, Heidenrod, L 3033 / L3374 Sonntag, 25.04.2021, 12:30 Uhr

(he)Am Sonntagmittag kam es im Rheingau-Taunus-Kreis an der Einmündung der L 3033 / L3374 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Radfahrerin, bei dem die Beteiligten glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Mainz war mit seiner Yamaha gegen 12:30 Uhr auf der L 3033, aus Richtung Dickschied kommend, in Richtung Watzelhain unterwegs. Die Radfahrerin befuhr die L 3374 aus Langenseifen kommend und stoppte ihr Rad an der Einmündung zur L3033, um auf diese einzubiegen. Der Motorradfahrer geriet kurz vor dem Einmündungsbereich ins Schleudern, rutschte seitlich über die Fahrbahn weg in den Einmündungsbereich und kollidierte mit der dort wartenden Radfahrerin. Sowohl der Motorradfahrer als auch die 28-jährige Fahrradfahrerin wurden zur Kontrolluntersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro.

5.) Motorradkontrollen mit Ordnungsamt,

Burg Hohenstein, B54, Freitag, 23.04.2021, 11:30 Uhr bis 17:30 Uhr

(he)Am vergangenen Freitag führte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Rheingau-Taunus gemeinsam mit dem Ordnungsamt Hohenstein auf der B54 eine Verkehrskontrolle durch, bei der insbesondere Motorradfahrer in den Blick genommen wurden. Zwischen 11:30 Uhr und 17:30 Uhr wurden die Zweiradfahrer auf der B54 im Bereich Burg Hohenstein kontrolliert. Auch wenn das Aufkommen bedingt durch die etwas kühlen Temperaturen nicht allzu hoch war, wurden doch 65 Motorräder und 71 Personen kontrolliert. 11 Fahrerinnen, bzw. Fahrer waren zu schnell unterwegs, wobei die Höhe der Überschreitungen allesamt in einem Bereich von unter 20 km/h lagen. An vier Zweirädern wurden technische Veränderungen vorgenommen, sodass jeweils die Betriebserlaubnis erlosch. Die Fahrzeuge waren zu laut, hatten nicht zugelassene Teile verbaut oder aber vorgeschriebene Fahrzeugteile ausgebaut. Die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis wird ihre Kontrollen während der kompletten "Motorradsaison" fortsetzen, um ein möglichst hohes Maß an Verkehrssicherheit, sowohl für die Motorradfahrer, als auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer, zu gewährleisten.

