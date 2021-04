PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Forstwirtschaftliche Arbeitsmaschine fängt Feuer +++ Mit Baum kollidiert - Autofahrer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Forstwirtschaftliche Arbeitsmaschine fängt Feuer, Waldems, Reichenbach, Kittelhütte, Mittwoch, 21.04.2021 gegen 18:10 Uhr,

(mm) Am Mittwoch gegen 16:30 Uhr fing eine forstwirtschaftliche Arbeitsmaschine plötzlich Feuer. Im Rahmen von Forstarbeiten kam gestern in einem Waldgebiet um die Kittelhütte ein sogenannter Holzrücker zum Einsatz. Während der Arbeiten bemerkte einer der Forstmitarbeiter Brandgeruch, der aus dem Motorraum der Maschine zu kommen schien. Kurz darauf fing die Arbeitsmaschine plötzlich Feuer. Da ein eigener Löschversuch scheiterte, mussten die Forstarbeiter die Feuerwehr hinzuziehen. Doch auch die Feuerwehr konnte ein völliges Abbrennen der Maschine nicht mehr verhindern. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Brandermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

2. Mit Baum kollidiert - Autofahrer verletzt, Idstein, Bundesstraße 275, 21.04.2021, 06.25 Uhr,

(pl)Am Mittwochmorgen wurde ein 42-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der B 275 bei Idstein verletzt. Der 42-Jährige war gegen 06.25 Uhr mit seinem Opel von Idstein kommend auf der Bundesstraße in Richtung Eschenhahn unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Autofahrer wurde aufgrund seiner Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

