Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Verursacher einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag, 5.3.2021 zwischen 17.00 Uhr und 17.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Ahlen, Kleiwellenfeld ereignete. Der Unbekannte fuhr - möglicherweise mit einem Audi A 4 Avant - gegen einen weißen VW Golf, wobei ein Schaden an der linken Fahrzeugseite entstand. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell