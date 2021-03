Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Aufmerksame Zeugin machte Angaben zu flüchtiger Verursacherin

Warendorf (ots)

Eine aufmerksame Zeugin machte Angaben zu einer Autofahrerin, die am Donnerstag, 4.3.2021 gegen 11.30 Uhr an der Warendorfer Straße in Beelen gegen zwei Pkw fuhr. Trotz der Ansprache durch die Zeugin gab die 64-Jährige an, keinen Zusammenstoß bemerkt zu haben und verließ den Unfallort.

Die Beelenerin hatte auf dem Marktplatz eingeparkt und dabei einen schwarzen VW Golf beschädigt. Dann setzte sie zurück und fuhr gegen einen VW Polo. An beiden beschädigten Autos konnten die Polizisten Spuren sichern, die zu dem Fahrzeug der 64-Jährigen gehören dürften. An den drei Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.500 Euro.

