Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 4.3.2021 ereignete sich gegen 7.30 Uhr ein Unfall mit einer Leichtverletzten an der Einmüdnung Lippweg/Heddigermarkstraße in Beckum. Die 55-Jährige befuhr mit ihrem Auto den Lippweg in Richtung Wadersloh. Als die Hammenserin die Einmündung passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 80-jährigen Beckumers. Dieser befuhr die Heddigermarkstraße und bog nach links auf den Lippweg ab. Rettungskräfte versorgten die Leichtverletzte am Unfallort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Das Auto der 55-Jährigen wurde abgeschleppt. Der an den Pkw entstandene Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro.

