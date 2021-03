Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Baumschinen gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Donnerstag, 4.3.2021 zwei Baucontainer an der Straße Kohlkamp in Albersloh auf. Der oder die Täter nutzten eine Schubkarre, um das Diebesgut - verschiedene Baumschinen, Werkzeuge und ein Stromaggregat - an die Straße zu bringen, wo es vermutlich in ein Transportfahrzeug geladen wurde. Wer hat im Baugebiet oder in der Nähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

