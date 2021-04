PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Urneninhalt vor Dom verteilt +++ Haustür hält Einbrechern stand +++ In ehemaliges Schulgebäude eingedrungen +++ Blitzerreport

Bad Schwalbach (ots)

1. Urne ausgegraben und Inhalt vor dem Dom verteilt, Geisenheim, Festgestellt: 22.04.2021, 12.35 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben auf dem Geisenheimer Friedhof in der Heidestraße eine Urne ausgegraben und anschließend den Inhalt vor dem Haupteingang des Doms verteilt. Der Pfarrer stellte am Donnerstagmittag gegen 12.35 Uhr fest, dass der Inhalt einer Urne vor der Haupteingangstür des Geisenheimer Doms verteilt wurde. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Urne zuvor einem Grab auf dem Friedhof in der Heidestraße entnommen worden war. Unbekannte hatten die Platte des betroffenen Grabes beiseitegeschoben und anschließend die Urne ausgegraben. Die entwendete Urne konnte bislang noch nicht wieder aufgefunden werden. Der vor dem Dom verteilte Urneninhalt wurde aufgesammelt und in einen Behälter gefüllt. Die Rüdesheimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im Bereich des Friedhofs oder vor dem Dom verdächtige Beobachtungen gemacht haben sowie weitere Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

2. Haustür hält Einbruchsversuchen stand, Hünstetten, Wallbach, Am Eichert, Festgestellt: 22.04.2021, 12.30 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmittag wurden an der Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Eichert" in Wallbach Einbruchsspuren festgestellt. Die Tür hatte den Aufhebelversuchen unbekannter Täter jedoch standgehalten, so dass diese unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. In ehemaliges Schulgebäude eingedrungen, Rüdesheim, Assmannshausen, Bohrenweg, 07.04.2021, 12.00 Uhr bis 21.04.2021, 18.00 Uhr,

(pl)Im Bohrenweg in Assmannshausen wurde innerhalb der vergangenen zwei Wochen ein ehemaliges Schulgebäude von Einbrechern heimgesucht. Unbekannte warfen mit Steinen diverse Glasscheiben des Gebäudes ein und verschafften sich hierdurch Zugang. Ohne etwas entwendet zu haben, ergriffen die Eindringlinge dann wieder die Flucht. Hinweise nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

4. Anhänger auf Lagerplatz aufgebrochen, Bad Schwalbach, Mühlweg, 02.04.2021 bis 22.04.2021,

(pl)Auf einem Lagerplatz in der Verlängerung des Mühlwegs in Bad Schwalbach wurde im Verlauf der vergangenen drei Wochen ein dort abgestellter Anhänger aufgebrochen. Die Täter drangen auf das Gelände ein, brachen die Tür des Anhängers auf und entnahmen hieraus verschiedene Gegenstände, welche sie dann vor dem Hänger auf den Boden warfen und dort liegen ließen. Es wurde letztendlich nichts entwendet, jedoch ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Hinweise nimmt die Bad Schwalbacher Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

5. Anruf von falschem Polizisten,

Idstein, 22.04.2021,

(pl)Am Donnerstagmittag wurde in Idstein eine Seniorin von einem falschen Polizeibeamten angerufen. In dem Telefonat erzählte der Täter die bereits bekannte Geschichte, dass eine Einbrecherbande festgenommen worden sei. Bevor der Betrüger jedoch noch weiter ausholen konnte, durchschaute die Angerufene bereits das Ansinnen des Täters und reagierte völlig richtig, indem sie auflegte. Aufgrund des aktuellen Anrufs erneut der Hinweis der Polizei: Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel legen Sie auf und kontaktieren die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110.

6. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: Bundesstraße 42, Eltville

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell