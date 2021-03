Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand von zwei PKW in Strasburg

Pasewalk (ots)

Am 17.03.2021 kam es gegen 23:30 Uhr zum Brand von zwei PKW in Strasburg. Durch das Feuer wurden die beiden unter einem Carport im Kastanienring abgestellten Fahrzeuge des Herstellers VW sowie der Unterstand selbst erheblich beschädigt. Durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehren Strasburg und Neuensund konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf etwa 30.000,- Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen richten diese bitte an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973-2200, an die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell